Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juli 2016 295 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 47,5 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 52,1 Prozent auf 1,279 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 51,9 Prozent auf 1,083 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,7 Prozent und hat sich somit um 0,1 Prozentpunkte vermindert.