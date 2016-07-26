Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juni 2016 rund 272 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 59,1 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 57,7 Prozent auf 1.182 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 59,9 Prozent auf 987 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,5 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verbessert.