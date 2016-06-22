Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Mai 2016 rund 231 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 52 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 60,1 Prozent auf 1.065 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 56,9 Prozent auf 832 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,1 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte abgeschwächt.