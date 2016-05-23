Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im April 2016 235 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 47,8 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 41,1 Prozent auf 977,5 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 47,3 Prozent auf 835,5 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,5 Prozent und hat sich somit um 3,6 Prozentpunkte verbessert.