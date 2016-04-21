Scoot meldet mehr Passagiere
21.04.2016 RK
Mit Scoot flogen im März 2016 rund 243 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von gut fünfzig Prozent.
Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 50,5 Prozent auf 999 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 54,6 Prozent auf 869 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,9 Prozent und hat sich somit um 2,3 Prozentpunkte verbessert.