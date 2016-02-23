Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Januar 2016 rund 241 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von sechsundvierzig Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 43,5 Prozent auf 1,062 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 46 Prozent auf 901 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,8 Prozent und hat sich somit um 1,4 Prozentpunkte verbessert.