Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Dezember 2015 rund 236 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von vierunddreissig Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 38 Prozent auf 1,038 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 38,5 Prozent auf 893 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,0 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte verbessert.