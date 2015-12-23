Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im November 2015 208 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von achtunddreissig Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 42,4 Prozent auf 912 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 47,2 Prozent auf 762 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,6 Prozent und hat sich somit um 2,7 Prozentpunkte verbessert.