Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2015 rund 191 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von vierundzwanzig Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 21,3 Prozent auf 789,4 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 25,5 Prozent auf 672,8 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,2 Prozent und hat sich somit um 2,8 Prozentpunkte verbessert.