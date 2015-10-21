Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im September 2015 rund 179 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 22,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 14,8 Prozent auf 767,3 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 21,7 Prozent auf 640,6 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,5 Prozent und hat sich somit um 4,8 Prozentpunkte verbessert.