Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im August 2015 rund 193 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 21,4 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 12,4 Prozent auf 773,8 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 16,9 Prozent auf 659,2 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,2 Prozent und hat sich somit um 3,3 Prozentpunkte verbessert.