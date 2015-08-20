Scoot meldet mehr Passagiere

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juli 2015 rund 200 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 15,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 11,8 Prozent auf 840 Millionen Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 12,7 Prozent auf 712,6 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,8 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.