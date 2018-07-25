Scoot meldet Junizahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Juni 2018 insgesamt 877 Tausend Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Bei der Singapore Airlines Tochter Scoot stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 16,7 Prozent auf 2,822 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 18,2 Prozent auf 2,451 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,9 Prozent und hat sich somit um weitere 2,2 Prozentpunkte verbessert.