Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im September 2023 insgesamt 1,085 Millionen Passagiere, im Vorjahresseptember waren es wegen der Corona Krise lediglich 675 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Flugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im September 2019 flogen mit Scoot 891 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im September 2023 liegen wieder einundzwanzig Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresseptember von 2,090 Milliarden auf 3,152 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,820 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,777 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im September 2023 bei hohen 88,1 Prozent, im Vorjahresseptember lag sie bei 87,1 Prozent.