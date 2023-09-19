Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im August 2023 insgesamt 1,085 Millionen Passagiere, im Vorjahresaugust waren es wegen der Corona Krise lediglich 624 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Flugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im August 2019 flogen mit Scoot 977 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im August 2023 liegen wieder elf Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresaugust von 1,972 Milliarden auf 3,212 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,670 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,957 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im August 2023 bei hohen 92,1 Prozent, im Vorjahresaugust lag sie bei 86,2 Prozent.