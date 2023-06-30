Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im Mai 2023 insgesamt 1,004 Millionen Passagiere, im Vorjahresmai waren es wegen der Corona Krise lediglich 418,7 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im Mai 2019 flogen mit Scoot 865 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im Mai 2023 liegen wieder sechzehn Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmai von 1,742 Milliarden auf 3,0 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,097 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,719 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Mai bei hohen 90,7 Prozent, im Vorjahresmai lag sie bei 62,9 Prozent.