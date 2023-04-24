Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, seit einem Jahr steigen die Zahlen kontinuierlich an und übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im März 2023 insgesamt 947,6 Tausend Passagiere, im Vorjahresmärz waren es wegen der Corona Krise lediglich 128,3 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im März 2019 flogen mit Scoot 914 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im März 2023 liegen wieder 3,6 Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmärz von 1,302 Milliarden auf 2,746 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 372,2 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,547 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im März bei hohen 92,8 Prozent, im Vorjahresmärz lag sie bei 28,6 Prozent.