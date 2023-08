Schweizer Investoren sind an Alitalia Flugzeugen interessiert

Die Investment- und Beratungsgesellschaft AMA aus der Schweiz ist an dreissig Alitalia Flugzeugen interessiert.

Die Gesellschaft ist an Maschinen des Typs MD-82 und ATR 72 interessiert. Wie die Schweizer Gesellschaft in einer Presseerklärung am Montag mitteilte, sollen die Maschinen auf mindestens elf Routen eingesetzt werden, auf denen derzeit Alitalia aktiv ist. Die Flugverbindungen betreffen einige der größten Hauptstädte am Balkan und in Osteuropa, darunter Tirana, Sofia, Bukarest, Budapest. Warschau, Prag und Sankt Petersburg. AMA teilte mit, es gebe einen Industriellen-Plan für die sofortige Übernahme von 50 Prozent der 30 Maschinen. Der Rest soll geleast werden. Die Gesellschaft plant ein Joint Venture mit einer Airline aus dem Balkan, bei der sie die Flugzeuge platzieren und betreiben will.