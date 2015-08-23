Schwarzes Flugshow Wochenende

Shoreham Hawker Hunter Absturz (Foto: via AviaPress)

An diesem Wochenende sind an einer Flugshow in Grossbritannien elf Menschen ums Leben gekommen. An dem Flugtag in Dittingen sind zwei Ultraleichtflugzeuge abgestürzt, dabei kam ein Pilot ums Leben.

Bei der Shoreham Airshow nahe Brighton ist am Samstag, den 22. August 2015, ein Hawker Hunter T Mark 7 auf die stark befahrene Autostrasse A27 gestürzt und explodiert. Der abgestürzte Veteranenkampfjet hat dabei mehrere Fahrzeuge unter sich begraben. Nach offizielle Angaben sind neben dem Piloten zehn weitere Menschen am Boden ums Leben gekommen. Der Hunter Pilot konnte die halbe umgekehrte Kubanische Acht nicht rechzeitig beenden und die Maschine raste mit hoher Geschwindigkeit in den Boden.

Shoreham Airshow Hunter Absturz (Foto: via AviaPress)

Die Flugshow in Shoreham wird jährlich durchgeführt und wird in Zusammenarbeit mit der Royal Air Forces Association organisiert. Die Flugshow wurde nach dem tragischen Unfall abgebrochen.

Update

Der Pilot des Hawker Hunter hat den Unfall schwer verletzt überlebt, er ringt jedoch immer noch mit dem Tod. Captain Andy Hill ist ein bekannter Warbird und Hunter Pilot, beruflich ist er Flugkapitän bei British Airways. Wie Andy Hill diesen Crash überleben konnte, grenzt an ein Wunder, wahrscheinlich hat er in letzter Sekunde den Schleudersitzausstieg noch ausgelöst, bei diesen alten Jets sind die Schleudersitze jedoch noch nicht so zuverlässig wie bei den neusten Kampfflugzeugen.

Die britischen Behörden sprechen immer noch von 11 Todesopfern, diese Zahl könnte sich jedoch noch erhöhen.

Bei der alle zwei Jahre stattfindende Flugschau in Dittingen sind zwei Flugzeuge miteinander kollidiert und abgestürzt. Dabei kam einer der Piloten ums Leben, der andere konnte sich mit dem Rettungsschirm retten. Die dritte Maschine der deutschen Formationsflieger konnte unbeschadet in Dittingen landen. Die Flugshow wurde nach dem Unfall abgebrochen.

Hawker Hunter Absturz