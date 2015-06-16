Saudia wird Erstkunde beim A330-300 Regional

Airbus A330-300 Regional (Foto: Airbus Concept)

Airbus hat am Montag an der Paris Air Show zusammen mit Saudi Arabian Airlines den Airbus A330-300 Regional lanciert.

Saudi Arabian Airlines wird beim Airbus A330-300 Regional Erstkunde und hat zwanzig Maschinen bestellt. Neben den neuen Grossraumflugzeugen hat die nationale Fluggesellschaft von Saudi Arabien auch noch zwanzig A320ceos in Auftrag gegeben. Saudi Arabian betreibt momentan zwölf Airbus A330-200 und fünfzig A320. Der A330-300 Regional wird für kurze Strecken von bis zu 3.000 Nautische Meilen (5.556 km) optimiert und kann bis zu 400 Passagiere aufnehmen.

Der A330-300 Regional ist für kurze Regionalstrecken mit grossem Passagieraufkommen gedacht. Airbus sieht die Hauptchancen für das Flugzeug in China. Das normale maximale Startgewicht wird bei 200 Tonnen liegen, somit wird die Maschine rund 40 Tonnen leichter sein als der A330-300. Durch die leichtere Bauweise kann der Treibstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent gesenkt werden.