Saudi LCC will 20 Flieger kaufen

Der Saudi-Arabische Low-Cost-Carrier Sama Airlines will in den kommenden vier Jahren zwanzig Flugzeuge anschaffen.

Kevin Steele, CCO der Sama Airlines sagte, man werde sich bis Ende Jahr für den genauen Flugzeugtyp entscheiden, zur Auswahl stehen die Boeing 737-800 oder der Airbus A320. Sicher ist, dass es zwanzig Flugzeuge sein werden und diese in den nächsten vier Jahren geliefert werden sollen. Um als Low-Cost-Carrier zu überleben, muss man eine 20- bis 25-Flugzeug-Firma sein, meint Steele. Zurzeit besitzt Sama Airlines eine Flotte von sieben 737-800.