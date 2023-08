Saudi Arabian kauft weitere Airbus A330

Airbus A330-800 Erstflug 6. November 2018 (Foto: Airbus)

Saudi Arabiens Fluggesellschaft hat bei Airbus vier weitere Airbus A330-300 Langstreckenjets gekauft.

Dieser Auftrag wurde am 20. Juni 2011 an der Air Show Paris 2011 durch Airbus und Saudi Arabian Airlines bekannt gegeben. Die Bestellung steht in Ergänzung zu den acht A330-300 Maschinen, die im Juli 2008 bestellt wurden. Nach Aussagen von Saudi Arabian Airlines ist die Fluggesellschaft aus dem Mittleren Osten mit dem A330 sehr zufrieden, deshalb wurden zur Ergänzung und Erweiterung des Streckennetzes weitere vier Langstreckenjets dieses Typs bestellt.