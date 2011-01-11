Saudi Arabian Airlines geht zu SkyTeam

Saudi Arabian Airlines wird 2012 der SkyTeam Luftfahrtallianz beitreten und damit das erste Mitglied aus dem Nahen Osten werden.

Saudi Arabian Airlines schloss im Dezember 2010 ein Codeshare Abkommen mit Air France ab und will mit dem Beitritt zum SkyTeam noch näher zu dem Gründungsmitglied Air France rücken. Die Fluggesellschaft aus dem Mittleren Osten wird voraussichtlich ab 2012 ein vollständiges Mitglied dieser Luftfahrtallianz sein. SkyTeam wird durch die Fluggesellschaft Air France KLM massgebend getragen, umfasst zwölf Mitglieder und bietet im Verbund Flüge zu 898 Destinationen an. Saudi Arabian Airlines ist die erste Fluggesellschaft aus der Golfregion, die zu SkyTeam stossen wird und wird das Streckennetz um 35 Destinationen erweitern.