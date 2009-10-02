Saudi Arabian übernimmt ersten Airbus A320

Die saudische Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines übernahm ihren ersten von 22 bestellten Kurzstreckenjets vom Typ Airbus A320.

Die neuen Kurzstreckenflugzeuge werden über die Leasingfirma ALFACO eingemietet. Saudi Arabian Airlines wurde mit dieser Abnahme zum neusten Betreiber dieses effizienten Kurzstreckenverkehrsflugzeuges von Airbus SAS. Die Maschinen von Saudi Arabian werden durch CFM56 Triebwerke angetrieben und bieten Platz für 120 bis 132 Fluggäste in zwei Klassen. Saudi Arabian Airlines hat im November 2007 22 Airbus A320-200 in Auftrag gegeben.