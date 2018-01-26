Salzburg präsentiert solide Passagierzahlen

Salzburg Airport (Foto: Flughafen Salzburg)

Trotz der schwierigen Lage im europäischen Tourismus und Flugverkehr konnten in Salzburg 1,890 Millionen Passagiere abgefertigt werden, das entspricht einem Plus von 8,7 Prozent.

Das vergangene Jahr war von einschneidenden Umbrüchen in der europäischen Luftfahrt geprägt und viele bekannte Airlines wie Monarch, Etihad Regional, Air Berlin oder NIKI mussten aufgeben oder Insolvenz anmelden, dies war jedoch dem Wachstum am Flughafen Salzburg nicht abträglich. Im Linienverkehr stieg das Passagieraufkommen um 10,2 % auf 1.513.741 Passagiere. Im Charter-Outgoing-Bereich (150.695) wurden um 6,6 % mehr Passagiere gezählt, im Charter-Incoming-Bereich (221.507) wurde ein kaum spürbares Minus von 0,1 % bei der Zahl der Fluggäste verzeichnet. Bei den knapp 1,9 Millionen Passagieren wurden 19.479 kommerzielle Flugbewegungen (+ 10%) gezählt, von denen 16.065 auf den Linienverkehr (+ 10,4%) und 2.852 (+ 5,9%) auf den touristischen Verkehr entfielen. Auch der Frachtbereich hat sich mit einem Plus von 6,2% auf 12.673.414 kg sehr positiv entwickelt (228.331 kg Luftfracht, 12.445.083 LKW Transporte). Das sogenannte Maximum Take Off Weight (MTOW) ist für einen Flughafen eine sehr wichtige Zahl. Wirtschaftlich gesehen ist speziell die Entwicklung dieses MTOWs interessant, denn es bestimmt den finanziellen Erfolg maßgeblich und konnte im Vorjahr um 9,3% auf 571.397 gesteigert werden.

„Zwar hat das letzte Jahr mit der Air Berlin-Insolvenz geendet und das neue Jahr mit einem problematischen Übergang von NIKI zu einem neuen Eigentümer begonnen, aber in Salzburg blicken wir optimistisch in die Zukunft. Der Wintersaisonstart ist bestens gelungen und verspricht gute Ergebnisse. Der Blick in den Sommer bietet neben dem gut ausgebauten Linienflugprogramm wunderbare Sonnenziele in griechische, bulgarische, türkische, französische, spanische und italienische Ferienregionen“, so Bettina Ganghofer zum laufenden Geschäftsjahr.

Die bis zu mehrmals täglich angebotenen Verbindungen in die europäischen Metropolen Frankfurt, Wien, Düsseldorf, Berlin, Köln, Istanbul, Palma de Mallorca, Amsterdam (im Winter die dritte Allianz in Salzburg: Skyteam) und zu den London Airports sind für die gesamte

Region rund um den Salzburger Flughafen wichtige wirtschaftliche Lebensadern. Ergänzt wird das Linienflugprogramm mit abwechslungsreichen, touristischen Flugangeboten rund um das Mittelmeer. Wichtig für die Region ist vor allem der traditionelle Incoming-Verkehr, der Passagiere und Geschäftsreisende nach Salzburg und Bayern bringt. Viele internationale Besucher nutzen den Salzburger Flughafen, um in die Sommer- und Winterregionen Salzburgs und Bayerns zu gelangen, wodurch ein spürbarer indirekter finanzieller Nutzen in allen Lebensbereichen der Salzburger Region und des angrenzenden Bayern sichergestellt wird.

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