Salzburg bekommt Berlin Tegel zurück

Eurowings Q400 (Foto: Flughafen Salzburg)

Ab dem 25. März verbindet eine Q400 von Eurowings Salzburg mit dem Flughafen Berlin Tegel und Eurowings setzt weiter auf Salzburg als Basis.

Mit Eurowings kam 2017 ein großer Hoffnungsträger in die Mozartstadt, gründete hier in Salzburg die zweite Österreich Basis und baute seine Streckenangebote sukzessive aus. Kaum einen Monat ist es her, dass die deutsche Lufthansa-Tochter ihren ersten Geburtstag am Salzburg Airport feiern durfte und bis heute wurden über 420.000 Flugsessel von Eurowings nach Salzburg angeboten.

Im den vergangenen Jahren war die Flughafenregion Salzburg durch Air Berlin mit dem Flughafen Berlin Tegel (TXL) verbunden. Es war eine heißbegehrte und gut gebuchte Flugverbindung für Geschäftsreisende und für Passagiere, die über Berlin in die weite Welt reisten. Leider fiel diese Destination letztes Jahr der Insolvenz der Air Berlin zum Opfer.

„Geduld haben, beharrlich sein und hinter den Kulissen arbeiten“ lautete unser Motto der letzten Monate – und es hat sich ausgezahlt! Salzburg hat Berlin Tegel zurück! Es ist ein Motivationsschub für uns alle und im wahrsten Sinne des Wortes beflügelnd. Salzburg durfte von Anfang an Teil der österreichischen Eurowings-Erfolgsgeschichte sein, darauf können wir stolz sein“, freut sich Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin der Salzburger Flughafen GmbH.

Eine 76-sitzige Bombardier DH-8Q-400 wird ab 25. März Fluggäste MO-SA zweimal täglich und jeden Sonntag einmal am Tag in die deutsche Hauptstadt befördern. In nur knapp einer Stunde Flugzeit erreicht man von Salzburg aus Berlin Tegel.

Für die heimische Wirtschaft, Industrie, Tourismus und die Menschen im Ballungsraum rund um den Salzburger Flughafen ist diese Flugverbindung ein wichtiges und positives Zeichen für die Zukunft. In der heutigen Zeit ist es gerade für die Wirtschaft wichtig, schnell von Salzburg zu den deutschen und europäischen Metropolen zu gelangen. Mit Berlin Tegel wurde wieder ein Glied mehr der Transportkette ab Salzburg hinzugefügt.

„Nach den Insolvenzen von Air Berlin und Niki ist es für den Salzburger Flughafen in einem geänderten Umfeld äußerst herausfordernd, neue Strategien zu entwickeln und umzusetzen und Fluggesellschaften an den Standort Salzburg zu binden. Umso erfreulicher ist es, dass Eurowings nun sein Angebot am Salzburger Flughafen erweitert und zusätzlich die Verbindung nach Berlin und damit auch Verbindungen in das europäische Streckennetz anbietet. Davon profitiert nicht nur der Salzburger Flughafen, sondern vor allem die vielen Geschäftsreisenden und Passagiere aus der gesamten Region“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Christian Stöckl, Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburger Flughafen GmbH.

Salzburg nach Berlin

Montag-Freitag 08:45 und 21:00 Uhr

Samstag 08:00 und 16:30 Uhr

Sonntag 21:00 Uhr

Berlin nach Salzburg

Montag-Freitag 06:40 und 18:55 Uhr

Samstag 05:55 und 14:20 Uhr

Sonntag 19:05 Uhr

Flughafen Salzburg