Saisonales Flugangebote nach Zagreb bei Skyservice Airlines

Die kanadische Fluggesellschaft Skyservice Ailines hat bestätigt, dass sie ab dem 28. Mai 2008 ihr saisonales Flugangebot nach Zagreb, Kroatien, wieder aufnehmen wird.

Die Fluggesellschaft gab bekannt, dass der Skyserviceflug 858 jeden Mittwoch um 22:45 Uhr Ortszeit von Toronto, Kanada, starten wird und um 15:00 Uhr Ortszeit in Zagreb landen wird. Der Retourflug 859 wird um 19:00 Uhr Ortszeit in Zagreb starten und um 00:34 Uhr Ortszeit in Toronto landen. Der Flugservice wird mit einer Maschine von Boeing bedient werden. Während dem Flug wird der gute in-flight Service von Skyservice, der Unterhaltung und warme Mahlzeiten beinhaltet, angeboten werden. Laut der Fluggesellschaft, die ihre saisonalen Flugangebote nach Zagreb letztes Jahr eingeführt hat, werden den Flugreisenden durch das Hinzufügen von Kroatien in ihren Sommerflugplan mehr Urlaubsmöglichkeiten geboten. Skyservice erläuterte ausserdem, dass durch diese Flüge die schnellste und direkteste Route nach Kroatien von ganz Nordamerika aus angeboten wird.