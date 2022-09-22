Saarbrücken mit weiteren Berlin Flügen

Flughafen Saarbrücken (Foto: Flughafen Saarbrücken)

Aufgrund steigender Nachfrage der Flüge nach Berlin wird die dänische Fluggesellschaft DAT im kommenden Winter elfmal wöchentlich die Strecke Saarbrücken Berlin fliegen.

Ab dem 30. Oktober 2022 geht es Montag bis Freitag zweimal täglich in die Bundeshauptstadt – und das frühmorgens und abends. Die Flugzeiten eigenen sich damit gut für Geschäftsreisende oder einen Tagesausflug.

Auch nach Hamburg gibt es im Winter einen Flug mehr: Ebenfalls vom 30. Oktober 2022 an geht es mit der DAT auch sonntags in die Hansestadt. Während der Woche bleibt es wie bisher bei den Flugtagen Montag, Mittwoch und Freitag.

Flughafen Saarbrücken