Saarbrücken mit neuer Linie nach Burgas

Bulgarian Air Charter MD-82 (Foto: Matic Lomovsek)

Vom 3. Juli bis zum 11. September 2017 fliegt die Bulgarian Air Charter mit 164 Plätzen jeden Montag vom Flughafen Saarbrücken ins bulgarische Burgas.

Die Flüge werden von bekannten deutschen Reiseveranstaltern angeboten. Burgas, die viertgrößte Stadt Bulgariens, schaut auf eine über 3.000 jährige Geschichte zurück. Sie liegt an der südlichen Schwarzmeerküste und ist ein beliebter Touristenort. Von Saarbrücken ist Burgas in nur zweieinhalb Stunden erreichbar.

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