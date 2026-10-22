SWISS zieht erfolgreiche Herbstferienbilanz

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

SWISS hat während der Herbstferien vom 25. September bis 18. Oktober 2026 rund 1,33 Millionen Passagiere befördert.

Insgesamt führte die Fluggesellschaft in diesem Zeitraum 10 154 Flüge durch. Die operative Stabilität lag bei hohen 98,2 Prozent, während sich die Abflugpünktlichkeit gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte verbesserte. Besonders gefragt waren London, Palma de Mallorca und Berlin sowie auf der Langstrecke New York, Chicago und Boston.

Swiss International Air Lines (SWISS) zieht eine positive Bilanz der diesjährigen Herbstferien. Zwischen dem 25. September und dem 18. Oktober 2026 waren insgesamt 1 334 655 Passagiere mit SWISS unterwegs. Die Fluggesellschaft führte in diesem Zeitraum 10'154 Flüge durch. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum beförderte SWISS 1,5 Prozent weniger Passagiere.

Verbesserte Pünktlichkeit

68 Prozent der SWISS Flüge starteten während der Herbstferien pünktlich. Als pünktlich gilt dabei ein Flug, wenn er mit höchstens 15 Minuten Verspätung abfliegt. Damit verbesserte sich die Abflugpünktlichkeit gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozentpunkte. Auch die operative Stabilität lag mit 98,2 Prozent auf einem sehr hohen Niveau. Die Stabilität bezeichnet dabei das Verhältnis der tatsächlich durchgeführten Flüge zu jenen Flügen, die zwölf Wochen im Voraus angeboten wurden.

Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer von SWISS zieht eine positive Bilanz: «Anders als in den Sommerferien konzentriert sich der intensive Ferienverkehr im Herbst auf einen vergleichsweisen kurzen Zeitraum. Umso wichtiger ist es, dass unsere Abläufe auch bei hoher Nachfrage zuverlässig funktionieren und unsere Gäste möglichst pünktlich an ihr Ziel kommen. Die verbesserte Pünktlichkeit ist das Resultat optimierter Prozesse, die wir gemeinsam mit unseren Partnern haben. Die hohe operative Stabilität zeigt zudem, dass unser System grundsätzlich funktioniert. Das ist sehr erfreulich und darauf wollen wir weiter aufbauen.»

London und New York besonders beliebt

Bei den europäischen Destinationen führte London Heathrow (LHR) während der Herbstferien die Rangliste an. Auf den weiteren Plätzen folgten Palma de Mallorca (PMI) und Berlin (BER). Auf der Langstrecke waren Destinationen in den USA besonders gefragt. New York JFK (JFK) belegte den ersten Platz, gefolgt von Chicago (ORD) und Boston (BOS).

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