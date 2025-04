SWISS zieht Osterbilanz

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Erfreuliche Ostertagebei SWISS, die Fluggesellschaft konnte die Pünktlichkeit trotz mehr Passagieren verbessern.

SWISS zieht eine insgesamt positive Bilanz für den Reiseverkehr rund um Ostern. Zwischen Karfreitag und Ostermontag brachte die Fluggesellschaft über 220.000 Passagiere sicher an ihr Ziel und erreichte einen Pünktlichkeitswert von rund 79 Prozent. Das ist gegenüber dem letzten Jahr eine deutliche Verbesserung von mehr als sechs Prozentpunkten bei gleichzeitig fast neun Prozent mehr Passagieren. Besonders gefragt waren europäische Städtereisen sowie Destinationen in den USA.

Die Osterzeit zählt traditionell zu den reiseintensivsten Wochenenden des Jahres. Swiss International Air Lines (SWISS) beförderte von Karfreitag, 18. April bis und mit Ostermontag, 21. April rund 220.000 Fluggäste – ein Anstieg von fast 9 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. Insgesamt absolvierte SWISS während dieser vier Tage rund 1.700 Flüge, was einer Steigerung von Hundert Flügen entspricht.

Rund 79 Prozent dieser Flüge hoben pünktlich und damit innerhalb einer Viertelstunde des geplanten Zeitfensters ab. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung von mehr als sechs Prozentpunkten. SWISS ist damit weiterhin auf Kurs, ihr diesjähriges Jahrespünktlichkeitsziel von 70 Prozent zu erreichen. Die Fluggesellschaft erreichte über die Ostertage weiter eine Flugplanstabilität von insgesamt 97 Prozent und konnte gerade kurzfristige Flugplanänderungen auf ein Minimum beschränken.

«Vorbereitungen laufen auf Hochtouren»

«Wir haben am Boden und in der Luft eine Reihe gezielter Vorkehrungen getroffen, um unseren Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen möglichst stabil zu halten», erklärt Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer von SWISS. «Dass wir unsere Pünktlichkeit markant verbessern und gleichzeitig mehr Passagiere an Bord begrüssen konnten, zeigt, dass sich diese sorgfältige Vorbereitung gelohnt hat. Besonders hervorheben möchte ich auch den ausserordentlichen Einsatz, den unsere Mitarbeitenden in allen Bereichen für unsere Fluggäste über die intensiven Ostertage geleistet haben – ein herzliches Dankeschön von meiner Seite für ihr grosses Engagement, die Flexibilität und den spürbaren Teamgeist. Auch für den anstehenden Sommerbetrieb laufen unsere Vorbereitungen bereits auf Hochtouren und wir setzen alles daran, unseren Gästen weiterhin ein verlässliches Reiseerlebnis zu bieten.»

Reiselust nach Europa und USA

Besonders beliebt waren über die diesjährigen Ostertage Städtereisen innerhalb Europas – unter anderem nach London, München und Berlin. Bei den Langstreckenzielen standen die US-Destinationen New York, Miami und Chicago bei den SWISS-Gästen hoch im Kurs.

