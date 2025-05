SWISS veröffentlicht erstes Quartal

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS hat im ersten Quartal 2025 ein positives operatives Ergebnis erzielt. Es lag bei 3 Millionen Schweizer Franken (1. Quartal 2024: 31 Millionen Schweizer Franken).

Der Rückgang gegenüber Vorjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Ostern – eine traditionell reisestarke Zeit – in diesem Jahr ins zweite Quartal fiel. Zusätzlich wirkten sich steigende Kosten negativ auf das Ergebnis aus. Positiv ausgewirkt haben sich hingegen ein starkes Frachtgeschäft sowie die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Treibstoffpreise. SWISS bereitet sich intensiv auf die Hauptreisezeit im Sommer vor und setzt dabei konsequent auf Stabilität und Kundenzufriedenheit.

Im saisonal traditionell schwachen ersten Quartal hat Swiss International Air Lines (SWISS) ein operatives Ergebnis von 3 Millionen Schweizer Franken verbucht. Im Vorjahresquartal lag das Ergebnis bei 31 Millionen Schweizer Franken. Die operativen Erträge lagen im Zeitraum Januar bis März bei 1,22 Milliarden Schweizer Franken und sind damit um 2 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr (1. Quartal 2024: 1,19 Milliarden Schweizer Franken).

Dennis Weber, CFO von SWISS, erklärt: «Das Ergebnis liegt im Rahmen unserer Erwartungen. Der Hauptgrund für den Ergebnisrückgang ist ein Kalendereffekt: Ostern fiel im vergangenen Jahr ins erste Quartal und sorgte für hohe Nachfrage – dieses Jahr lag das Feiertagswochenende im April, wodurch sich das Reiseaufkommen ins zweite Quartal verschoben hat. Das spüren wir deutlich in den Zahlen.»

Zwar blieb die Nachfrage im ersten Quartal hoch, allerdings führte der Ausbau des Flugangebots zu einer im Durchschnitt geringeren Auslastung der Flugzeuge. Zusätzlich belasteten steigende Kosten. So lagen die Personalaufwendungen aufgrund von Neueinstellungen und Lohnanstiegen über Vorjahr. Der Anstieg der Gebühren war deutlich überproportional, er übertraf vor allem im Bereich der Flugsicherung das Kapazitätswachstum. Positiv ausgewirkt haben sich hingegen ein starkes Frachtgeschäft sowie die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Treibstoffpreise.

Für das Jahresergebnis wird entscheidend sein, wie sich die kommenden saisonal starken Quartale entwickeln. CFO Weber sagt: «Wir rechnen für die kommenden Monate mit einem guten Geschäftsverlauf. Das Ergebnis wird im zweiten Quartal deutlich höher liegen als im ersten. Die Risiken sind jedoch eindeutig gestiegen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Handelskonflikte, vor allem auf die Nachfrage, sind noch nicht abschätzbar. Mit Blick auf unsere Buchungslage erwarten wir in den kommenden Monaten eine weiterhin solide Entwicklung unseres USA-Geschäfts – die kaum zu prognostizierenden Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen Umfeld schaffen allerdings Unsicherheiten. Das erfordert von uns hohe Flexibilität und vorausschauendes Handeln, um Chancen zu nutzen und gleichzeitig auf mögliche Marktveränderungen vorbereitet zu sein.»

Passagierzahlen auf Vorjahresniveau – Auslastung leicht gesunken

SWISS beförderte im ersten Quartal 2025 insgesamt rund 3,7 Millionen Passagiere, was in etwa dem Niveau des Vorjahres entspricht (1. Quartal 2024: 3,7 Millionen Passagiere). Insgesamt führte SWISS knapp 32.000 Flüge durch – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die angebotenen Sitzkilometer stiegen um 6,4 Prozent, während die verkauften Sitzkilometer um 3,0 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Der durchschnittliche Sitzladefaktor lag bei 78,1 Prozent und damit 2,6 Prozentpunkte unter dem Wert von 2024.

Sowohl bei der Pünktlichkeit als auch der Flugplanstabilität konnte sich SWISS im ersten Quartal steigern. Rund 79 Prozent der Flüge hoben pünktlich und damit innerhalb einer Viertelstunde des geplanten Zeitfensters ab. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung von fast 4 Prozentpunkten. SWISS ist damit weiterhin auf Kurs, ihr diesjähriges Jahrespünktlichkeitsziel von 70 Prozent zu erreichen. Die Fluggesellschaft erreichte eine Flugplanstabilität von gut 98 Prozent und konnte gerade kurzfristige Flugplanänderungen auf ein Minimum beschränken.

Fokus auf zuverlässigen Sommerbetrieb und Investitionen ins Reiseerlebnis

SWISS bereitet sich intensiv auf die Hauptreisezeit im Sommer vor. Im Zentrum stehen dabei Stabilität, Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit.

Jens Fehlinger, CEO von SWISS, erklärt: «Wir wollen auch in diesem Jahr durch Stabilität und Verlässlichkeit überzeugen. Gerade im Sommer, wenn viele Menschen mit uns in die Ferien reisen, kommt es besonders auf Zuverlässigkeit an. Darauf arbeiten wir seit Monaten fokussiert hin – mit umfassenden Investitionen in unsere operationelle Stabilität sowie in das Reiseerlebnis für unsere Gäste. Der Trend zeigt in die richtige Richtung.»

SWISS investiert rund 1 Milliarde Franken pro Jahr, um das Reiseerlebnis für die Gäste spürbar weiterzuentwickeln. Dazu zählen Neuerungen in allen Klassen unter anderem beim Kabineninterieur und dem Servicekonzept. Ein wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang ist auch die für die zweite Jahreshälfte geplante Einflottung des ersten Airbus A350-900 inklusive des neuen Kabinenkonzepts SWISS Senses. Damit setzt SWISS ein starkes Zeichen für Komfort, Qualität und Innovation.