SWISS update bei Flugbetrieb in den Nahen Osten

SWISS erhält weitere fünf Airbus A350 (Foto: SWISS)

SWISS führt Zusatzflüge nach Delhi wieder ein und setzt Flüge nach Dubai weiterhin aus.

Aus betrieblichen Überlegungen hat SWISS gemeinsam mit der Lufthansa Group entschieden, die geplante Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 am 27. März auszusetzen. Ursprünglich war vorgesehen, die Verbindungen am 25. November wieder aufzunehmen.

Gleichzeitig führt SWISS ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und Delhi am 2. Dezember bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 wieder ein. Neben der regulären täglichen Verbindung findet der zweite tägliche Flug mehrheitlich mit einem Airbus A340 statt.

Wir bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für unsere Fluggäste. Betroffene Passagiere werden über die Annullierung informiert und auf alternative Verbindungen umgebucht. Zudem ist unser Kundendienst unter +41 (0)848 700 700 rund um die Uhr für Fragen betroffener Kundinnen und Kunden erreichbar.

Swiss International Air Lines