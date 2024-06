SWISS und SBB bauen Rail-Angebot aus

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS und die SBB bauen gemeinsam das Air Rail-Angebot ab Genf Flughafen aus. Neu werden Vevey, Montreux, Sion, Sierre, Visp und Brig an das SWISS Streckennetz angebunden.

Swiss International Air Lines (SWISS) und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) arbeiten kontinuierlich am Ausbau ihres gemeinsamen Dienstleistungs- und Produkteportfolios, um die Verknüpfung von Bahn und Flugzeug weiter zu verbessern. Nun erweitert die führende Fluggesellschaft der Schweiz gemeinsam mit den SBB ihr intermodales SWISS Air Rail Angebot ab Genf Flughafen. Durch die Anbindung an das SWISS Streckennetz der Orte Vevey, Montreux, Sion, Sierre, Visp und Brig können internationale Kundinnen und Kunden bequem an beliebte Ferienorte im Wallis wie beispielsweise Crans-Montana, Verbier, Zermatt oder auch Saas-Fee weiterreisen. Die neuen Strecken sind ab dem 11. Juni buchbar.

Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer von SWISS: «Die erfolgreiche strategische Partnerschaft mit den SBB bietet einen grossen Mehrwert für unsere Fluggäste. Diese intelligente Verknüpfung von Bahn- und Luftverkehr ermöglicht ein nahtloses und damit entspannteres Reiseerlebnis. Wir gehen damit mit der Zeit und entsprechen den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Gästen nun weitere Verbindungen innerhalb der Schweiz anbieten können.»

Véronique Stephan, Mitglied der Konzernleitung und Leiterin Markt Personenverkehr der SBB: «Die Erweiterung des SWISS Air Rail-Angebots um die Destinationen im Waadtland und im Wallis ist ein gutes Beispiel für kundenorientierte multimodale Mobilität – mit Gewinn für die Kundinnen und Kunden. Zusammen mit SWISS schlagen wir eine weitere Brücke zwischen Luft und Schienenverkehr und ermöglichen es unseren Kunden, einfach und komfortabel vom Flughafen in die Berge zu gelangen. Zusammen bewegen wir zum Einsteigen.»

Flexible Reisegestaltung

Neben einer optimalen Anbindung zusätzlicher und insbesondere touristischer Orte an das weltweite Streckennetz von SWISS liegt der Fokus auch auf Direktverbindungen ohne Umsteigen und der Optimierung des Kundendienstes bei Betriebsunregelmässigkeiten. SWISS Air Rail kann in Verbindung mit einem SWISS-Flug auf www.swiss.com oder in jedem Reisebüro gebucht werden. Dabei können Kundinnen und Kunden als Abfahrts- oder Ankunftsort einen der verfügbaren Bahnhöfe auswählen und so Zug- und Flugreise in einem Schritt buchen. Fluggäste brauchen nur einmal einzuchecken und erhalten sämtliche Boardingpässe direkt von SWISS. Zudem haben sie die Möglichkeit, das Bahnticket bereits einen Tag vor Abreise beziehungsweise einen Tag nach Ankunft zu nutzen und können ihre Reise so noch flexibler gestalten. Wie bei allen SWISS Air Rail Strecken bietet SWISS ihren Fluggästen eine Anschlussgarantie im Falle von Verspätungen.

Zudem sammeln Mitglieder von Miles & More auch mit einem SWISS Air Rail Ticket Meilen und Punkte. Deren Anzahl richtet sich nach Anschlussflug und Flugklasse. Gäste von SWISS First und SWISS Business reisen zudem in der 1. Klasse.

Mit diesem weiteren Ausbau des intermodalen Angebots umfasst das SWISS Air Rail Netz gesamthaft 17 Destinationen. Bereits bedient werden Genf Cornavin (Hauptbahnhof), Freiburg, Bern, Interlaken, Lausanne, Luzern, Lugano, Bellinzona und Basel in der Schweiz sowie München in Deutschland und Bregenz in Österreich.

SWISS