SWISS und Flughafen Zürich ziehen Sommerferienbilanz

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Sommerferienzeit 2025 war für die Flughafen Zürich AG und SWISS eine der reisestärksten in der Geschichte.

In den Sommermonaten reisten so viele Menschen über Zürich wie nie zuvor. Der Flughafen und SWISS verzeichneten zudem Ende Juli einen Spitzentag. Trotz grossem Andrang sorgten sie zusammen mit den weiteren Flughafenpartnern für einen stabilen Betrieb und steigerten die Pünktlichkeit gegenüber dem Vorjahr.

Der Sommer 2025 bedeutete für SWISS und den Flughafen Zürich einmal mehr Hochbetrieb. Im Juli nutzten über 3,2 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich – ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. SWISS beförderte im Juli 1,8 Millionen Passagiere – zwischen Ende Juni und Mitte August waren es gar knapp über 3 Millionen Gäste und damit 2,4 Prozent mehr als 2024. In dieser Zeit führte die Airline fast 22’500 Flüge durch, rund 500 mehr als im letzten Sommer. Reisestärkster Tag war für beide Unternehmen der 28. Juli. An jenem Montag erreichten sie neue Höchstwerte: Insgesamt reisten 115’547 Passagiere über den Flughafen Zürich – davon flogen 63’460 Menschen mit SWISS, so viele wie seit der Pandemie nicht mehr.

Die beliebtesten Destinationen diesen Sommer waren bei SWISS London, Palma de Mallorca und München auf der Kurzstrecke. Die Top-3-Destinationen auf der Langstrecke waren New York, Chicago und Boston.

Die Trenddestinationen ab dem Flughafen Zürich waren Palma de Mallorca, Istanbul, Lissabon, Rom, Vancouver und Tokio. Der Flughafen Zürich verzeichnete einen tiefen Transferanteil von 26,9 Prozent. Damit hatten die meisten Passagiere den Start- oder Endpunkt ihrer Reise in der Schweiz.

Massnahmen für mehr Pünktlichkeit

Um den anspruchsvollen Sommerreiseverkehr zu bewältigen, hatten SWISS und die Flughafen Zürich AG gemeinsam mit den weiteren Flughafenpartnern verschiedene Massnahmen umgesetzt. Ein zentrales Instrument ist der Airport Operations Plan (AOP), der seit gut einem Jahr im Einsatz ist. Er stellt allen beteiligten Partnern, inzwischen über 4'800 aktiven Nutzerinnen und Nutzern, mobil abrufbare Echtzeitinformationen bereit – von Gatewechseln bis hin zu Wetterlagen.

So können sie schneller auf verschiedene Situationen reagieren – im besten Fall bevor die Passagiere überhaupt etwas merken. Neu getestet wurde zudem das Target Time Management System (TTMS). Dieses optimiert Ankunftszeiten bei Engpässen und berechnet automatisch die beste Lande-Reihenfolge, um Verspätungen zu reduzieren.

Der Flughafen Zürich hat mehr Bag-Tag-Automaten bereitgestellt und SWISS hat die Funktion des Turnaround Managers eingeführt, der Prozesse zwischen Landung und erneutem Abflug eines Flugzeugs koordiniert. So konnten bei vielen Flügen wertvolle Minuten gewonnen werden. All dies half, Abläufe zu stabilisieren, Wartezeiten zu verkürzen und Verspätungen zu minimieren. Weiter wurde für den Flughafen ein zusätzlicher Meteorologe eingestellt, der noch präzisere und aktuellere Wetter-Prognosen für den Flugbetrieb liefert.

Für alle Flugbewegungen am Flughafen Zürich zusammen lag der Pünktlichkeitswert im Juli bei 51 Prozent – eine Steigerung zum Vorjahr von 9 Prozentpunkten. Insgesamt liegt die Pünktlichkeit im Jahr 2025 bisher bei 65 Prozent. Deutlich zurück ging die Anzahl Flugbewegungen nach 23 Uhr: 21,1 Prozent weniger Starts und 19,5 Prozent weniger Landungen.

Hochbetrieb für die Belegschaft

Stefan Tschudin und Oliver Buchhofer sind sich einig: Entscheidender Faktor für den erfolgreichen Sommerbetrieb in Zürich waren die vielen engagierten Mitarbeitenden, die den Flugbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen sehr gut abwickelten.

Die Prozesse am Flughafen Zürich verliefen effizient: 90 Prozent der Passagiere passierten die Sicherheitskontrolle in unter fünf Minuten. Der Betrieb der neuen Gepäcksortieranlage lief weitestgehend stabil. Insgesamt wurden im Juni und Juli über 2,3 Millionen abfliegende Gepäckstücke sortiert, mit einer sehr geringen Quote an zurückgelassenen Gepäckstücken von 0,18 Prozent.

Als Hub kann der Flughafen Zürich der Schweizer Bevölkerung die gute Anbindung an die Welt bieten, über die sie heute verfügt. Damit wird er dem Bundesauftrag gerecht, die Schweiz bestmöglich mit der Welt zu verbinden.

Flughafen Zürich / SWISS