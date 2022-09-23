SWISS schlägt Piloten Schlichtung vor

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Nachdem sich SWISS und der Pilotenverband Aeropers nicht auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag einigen konnten, schlägt SWISS dem Sozialpartner ein aussergerichtliches Schlichtungsverfahren vor.

Swiss International Air Lines (SWISS) und der Pilotenverband Aeropers konnten sich auch nach über zwei Jahren intensiver Verhandlungen nicht auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag einigen. SWISS glaubt weiterhin an die Sozialpartnerschaft und ist von einer gemeinsamen Lösung im Sinne eines gutschweizerischen Kompromisses überzeugt, zumal sich beide Parteien nach wie vor dazu bekennen, weiterhin verhandlungsbereit zu sein. Eine solche Lösung schafft Stabilität für die Pilot:innen, das Unternehmen und die Kund:innen von SWISS.

Vor diesem Hintergrund und im Sinne einer langfristig tragfähigen Sozialpartnerschaft hat SWISS dem Sozialpartner heute ein aussergerichtliches Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Dieses hat zum Ziel, in den nächsten Wochen eine unverbindliche Schlichtungsempfehlung unter Berücksichtigung der Interessen von Aeropers und SWISS auszuarbeiten.

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