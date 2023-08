SWISS präsentiert solide Zahlen

Mit Swiss International Air Lines flogen im vergangenen Jahr 2,4 Prozent mehr Passagiere als ein Jahr zuvor.

SWISS beförderte im vergangenen Jahr 13.8 Millionen Passagiere. Dies entspricht einer Steigerung von 2.4% im Vergleich zu 2008 (13.5 Millionen). Übers ganze Streckennetz gesehen baute SWISS ihre Kapazitäten um 1,9 Prozent ab. Die Auslastung lag insgesamt leicht unter dem Vorjahresniveau und betrug 80.1 Prozent. Die Anzahl SWISS Flüge stieg um 1.6 Prozent auf 136.536 Flüge. Der Angebotsrückgang über das Gesamtjahr 2009 betraf ausschließlich den Interkontinentalverkehr von SWISS. Bei einer 4.8 Prozent niedrigeren Kapazität an Sitzkilometern reduzierten sich die verkauften Sitzplatzkilometer auf der Langstrecke um 6.0 Prozent. Die Auslastung sank nur leicht von 84.2 Prozent im 2008 auf 83.2 Prozent im 2009. Im Europageschäft steigerte SWISS den Sitzladefaktor im Vergleich zum Vorjahr um 2.0 Prozentpunkte auf 74.1 Prozent. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresangebot der Nachfrage entsprechend um 4.2 Prozent erhöht. 2009 stieg die am Markt abgesetzte Leistung in verkauften Sitzplatzkilometern im Europaverkehr um 7.0%. Das von Swiss WorldCargo betriebene Frachtgeschäft profitierte von der leichten Erholung im vierten Quartal 2009 und verzeichnete über das Gesamtjahr einen um 6.9 Prozentpunkte tieferen Frachtladefaktor als ein Jahr zuvor. Im Monat Dezember beförderte SWISS 6.7 Prozent mehr Passagiere als in der gleichen Vorjahresperiode. Im Dezember flogen 1,137 Millionen Passagiere mit SWISS. Die Auslastung im letzten Monat des vergangenen Jahres stieg um 4.7 Prozentpunkte auf 81.0 Prozent.