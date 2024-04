SWISS präsentiert solide Osterbilanz

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Die Fluggesellschaft SWISS ist mit der Reisewelle über Ostern zufrieden. Die Schweizer Airline konnte rund 200’000 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

SWISS zieht ein grundsätzlich zufriedenstellendes Fazit zum Flugbetrieb über die Osterfeiertage: Die führende Airline der Schweiz hat zwischen Karfreitag und Ostermontag knapp 1600 Flüge durchgeführt und rund 200 000 Fluggäste erfolgreich an ihr Reiseziel geflogen. Die Flugplanstabilität war mit 99 Prozent sehr hoch, während die Pünktlichkeit vor allem aufgrund herausfordernder Wetterbedingungen etwas unter dem Vorjahreswert lag. Die beliebtesten Reiseziele waren unter anderem europäische Städte und US-Metropolen.

Osterverkehr 2024 bei SWISS (Foto: SWISS)

Osterzeit ist Reisezeit. Auch in diesem Jahr hatten viele Menschen das Bedürfnis, in die Ferne zu schweifen. Swiss International Air Lines (SWISS) zieht eine grundsätzlich zufriedenstellende Bilanz zum Flugbetrieb während der Osterfeiertage. Von Karfreitag, 29. März, bis Ostermontag, 1. April 2024, hat SWISS rund 200 000 Fluggäste sicher an ihr Ziel geflogen. Das sind 4.5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei hat SWISS im gesamten Streckennetz knapp 1600 Flüge durchgeführt. Dies entspricht 1.2 Prozent mehr als in der Osterperiode 2023. SWISS konnte damit 99 Prozent ihrer Flüge wie vorgesehen durchführen.

«Wir haben in der Planung verschiedene Massnahmen eingeführt, um den Flugbetrieb stabil zu halten, sprich zusätzlich Puffer eingebaut, mehr Besatzungen in Bereitschaft gehalten und Reserveflugzeuge bereitgestellt», sagt Oliver Buchhofer, Head of Operations von SWISS. «Diese Bemühungen waren notwendig. Eine hohe Flugplanstabilität hatte für uns oberste Priorität und dieses Ziel haben wir erreicht».

Osterfeiertage geprägt von starken Westwinden

Die gesamten Osterfeiertage waren geprägt von starken Westwinden, was zu einer reduzierten Kapazität am Flughafen Zürich geführt und entsprechende Verspätungen verursacht hat. Besonders ausgeprägt war dies am Ostermontag der Fall. Ebenfalls einschränkend waren beim Aufholen von Verspätungen die limitierten Flugzeugreserven, weil diese teilweise bereits zur Abdeckung von technischen Ausfällen beansprucht werden mussten. 73 Prozent der SWISS Flüge starteten an den Osterfeiertagen pünktlich, das heisst mit weniger als einer Viertelstunde Verzug. Die Pünktlichkeit lag damit 7.7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

Beliebte Städteziele

Bei den europäischen Destinationen am beliebtesten waren Flugreisen nach London, Berlin und Palma de Mallorca. Interkontinental standen die Reiseziele in die US-Städte New York, Miami und San Francisco zuoberst auf der Prioritätenliste der SWISS Fluggäste.