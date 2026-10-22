SWISS präsentiert Sommerflugplan 2027

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS baut ihr Angebot im Sommer 2027 gezielt aus. Mit Toulouse in Südfrankreich nimmt die Airline einen wichtigen europäischen Wirtschafts- und Innovationsstandort neu in ihr Streckennetz auf.

Zudem fliegt SWISS mehrere europäische Städte häufiger an und führt die im Winter startende Verbindung nach Bengaluru in Indien fort.

Swiss International Air Lines (SWISS) erweitert ihren Sommerflugplan 2027 gezielt innerhalb Europas und in Richtung Asien. Neu nimmt die Fluggesellschaft der Schweiz Toulouse in ihr Streckennetz auf. Vom 25. Juni bis 23. August verbindet SWISS Zürich zweimal pro Woche mit der südfranzösischen Metropole. Toulouse gilt als europäisches Zentrum der Luft- und Raumfahrt und ist ein bedeutender Wirtschafts- und Forschungsstandort. Die «Ville Rose» ist für ihre rosafarbenen Backsteinbauten, ihre lebendigen Gassen und ihre vielfältige Gastronomie bekannt. Auch die Region Okzitanien mit ihren malerischen Dörfern und den nahe gelegenen Pyrenäen lässt sich von Toulouse aus gut entdecken.

Mehr Flüge zu beliebten Städten in Europa

Europa bleibt bei den Gästen sehr gefragt. Deshalb baut SWISS ihr Angebot auf ausgewählten Strecken weiter aus. Paris wird neu 30-mal statt 28-mal pro Woche bedient, Nizza 34-mal statt 32-mal wöchentlich. Zudem fliegt SWISS häufiger nach Hamburg, Budapest und Bremen. Auch die Verbindung nach Niš in Serbien stärkt SWISS weiter: Nach der Wiederaufnahme im vergangenen Sommer bedient die Airline diese Destination neu während der gesamten Sommersaison und erhöht die Frequenz von zwei auf drei Flüge pro Woche.

Jens Fehlinger, CEO von SWISS, sagt: «Ein starkes Streckennetz entsteht durch die richtigen Verbindungen zu den Destinationen, die bei unseren Gästen besonders gefragt sind. Mit dem Sommerflugplan 2027 gehen wir einen Schritt nach vorne und bauen unser Angebot gezielt dort aus, wo wir den grössten Mehrwert schaffen können.»

Bengaluru bleibt auch im Sommerflugplan

Ein weiterer Schwerpunkt des Sommerflugplans liegt in Asien. SWISS führt die neue Verbindung nach Bengaluru, einer der bedeutendsten Technologie- und Innovationsmetropolen Asiens, auch im Sommer 2027 weiter. Die Strecke wird erstmals im Winterflugplan 2026/27 aufgenommen und stärkt die direkte Anbindung der Schweiz an einen dynamischen Wachstumsmarkt.

Gleichzeitig schafft sie attraktive Reisemöglichkeiten für Geschäftsreisende sowie für Gäste, die Familie und Freunde besuchen. Auch nach Tokio weitet SWISS ihr Angebot aus: Bis Ende Mai sowie im Oktober fliegt die Airline neu täglich von Zürich in die japanische Hauptstadt. Von Juni bis September erhöht sie die Frequenz gegenüber dem Vorjahressommer von fünf auf sechs Flüge pro Woche.

«Die Schweiz lebt von starken Verbindungen in die Welt. Wir bauen Brücken für unsere Gäste und international tätige Schweizer Unternehmen zu wichtigen Märkten und leisten damit einen Beitrag zur Wertschöpfung in der Schweiz», sagt Jens Fehlinger. «Wir sehen in Asien eine anhaltend hohe Nachfrage. Mit Bengaluru und zusätzlichen Flügen nach Tokio stärken wir die Anbindung an zwei wichtige Wirtschafts- und Innovationsstandorte.»

Auch das Angebot nach Montreal baut SWISS aus. Die Verbindung wird im Sommer 2027 neu täglich statt fünfmal pro Woche mit einem SWISS Airbus A330 bedient.

95 Destinationen ab Zürich

Der Sommerflugplan 2027 gilt vom 28. März bis zum 30. Oktober 2027. SWISS fliegt ab Zürich 95 Destinationen an, zwei mehr als im Sommer 2026. Insgesamt stehen 69 Ziele in Europa und 26 Interkontinentalziele zur Auswahl. Auch ab Genf erweitert die Airline ihr Angebot. Da Entscheide zu einzelnen verfügbaren Slots noch ausstehen, folgen weitere Details zum Sommerflugplan ab Genf in den nächsten Tagen.