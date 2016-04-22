SWISS nimmt CSeries im Juli in Betrieb

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

Swiss International Air Lines nimmt am 15. Juli 2016 als weltweit erste Fluggesellschaft die neuen Bombardier CS100 in Betrieb.

Das innovative Kurz- und Mittelstreckenflugzeug setzt neue Maßstäbe im Bereich Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. SWISS schafft damit 150 neue Stellen. Die Lärmemissionen für die Anwohner reduzieren sich zudem um die Hälfte.

Bombardier CSeries FTV5 Swiss (Foto: Bombardier)

Die Auslieferung der ersten CS100 für SWISS erfolgt planmäßig Ende Juni. Am Freitag, 15. Juli ist es dann soweit: Um 12:30 Uhr hebt der erste kommerzielle SWISS-Flug mit einer CS100 mit Flugnummer LX638 von Zürich nach Paris-Charles de Gaulle ab. Die Aufnahme des Flugbetriebs mit dem innovativen Flugzeug von Bombardier ist nach der erfolgreichen Einflottung der Boeing 777-300ER ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von SWISS. Neben Paris-Charles de Gaulle gehören auch Manchester, Prag und Budapest zu den ersten Städten, die SWISS mit einer CS100 bedient. Ende August folgt die Aufnahme der europäischen Metropolen Warschau und Brüssel in das C Series Streckennetz von SWISS. Im September kommen Nizza, Stuttgart, Hannover, Mailand, Florenz und Bukarest hinzu. Mit jeder weiteren Auslieferung einer CS100 werden sukzessive weitere Ziele vom AVRO Flugbetrieb auf C Series umgestellt. Die Bedienung der Strecke Zürich – London City mit C Series ist für das erste Quartal 2017 vorgesehen.

CSeries CS100 Swiss (Foto: Bombardier)

Halbierung der Lärmemissionen und Aufbau von 150 Arbeitsplätzen

SWISS ist Erstbetreiberin der C Series, des von Grund auf neu entwickelten Kurz- und Mittelstreckenflugzeuges von Bombardier. Die Bombardier C Series Flugzeuge setzen dank neuster Technologien hinsichtlich Triebwerke, Systeme und Materialien neue Maßstäbe im Bereich Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Das neue Flugzeug ist nur rund halb so laut für das menschliche Hörempfinden wie ein vergleichbarer Flugzeugtyp. Der Treibstoffverbrauch kann außerdem um bis zu einem Viertel gesenkt werden. Der CO?-Ausstoß reduziert sich um rund 90.000 Tonnen pro Jahr. Zudem schafft SWISS durch die Einführung der Bombardier C Series Flugzeuge in ihre Europa-Flotte rund 150 neue Arbeitsplätze im Kabinenpersonalbereich.

SWISS International Air Lines