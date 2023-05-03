SWISS mit Quartalsgewinn

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Die Fluggesellschaft SWISS konnte im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von 78,4 Millionen Franken einfliegen, ein Jahr zuvor resultierte noch ein Verlust von 47,4 Millionen Franken.

Die SWISS hat sich von der Corona Krise gut erholt und befindet sich wieder im wirtschaftlichen Steigflug. Mit der Lufthansa Tochter flogen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres mehr als 3 Millionen Passagiere, was einer Steigerung von 70 Prozent gleichkommt. Der Umsatz stieg auf 1,1 Milliarden Franken nach 712 Millionen Franken im Vorjahresquartal.

SWISS wieder schuldenfrei

Mit dem Quartalsabschluss hat die Schweizer Airline wieder das Liquiditätsniveau von vor der Krise erreicht. Per Ende Mai 2022 hatte SWISS den vom Bund verbürgten Bankkredit vor Ende der Laufzeit zurückgeführt und sich über die Lufthansa Group am Kapitalmarkt finanziert. Mit dem starken Ergebnis im ersten Quartal konnte SWISS nun auch diese Finanzierung zurückführen und ist wieder uneingeschränkt investitionsfähig.