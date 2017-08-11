SWISS fliegt mit CS100 nach London City

Bombardier CSeries Swiss (Foto: Bombardier)

SWISS hat am Dienstag als weltweit erste Fluggesellschaft den Linienbetrieb nach London City mit einer Bombardier CS100 aufgenommen.

Fortan wird der Stadtflughafen der englischen Finanzmetropole von Zürich aus, auch mit dem innovativen und modernen Kurz- und Mittelstreckenflieger bedient.

Am Dienstag um 17:47 Uhr (Lokalzeit London) setzte die Bombardier CS100 von Swiss International Air Lines (SWISS) am Flughafen London City auf. Das innovative Kurz- und Mittelstreckenflugzeug landete damit erstmals mit Fluggästen auf dem Stadtflughafen der englischen Finanzmetropole. Fortan wird die Strecke Zürich-London City auch mit der CS100 bedient. Ab Sommer 2018 folgen Flüge ab Genf

Zusatztraining für Piloten aufgrund anspruchsvollen Landeverfahrens Aufgrund des anspruchsvollen Landeanflugs (sogenannter Steep Approach) und der kurzen Piste stellt der Flughafen London City erhöhte Anforderungen an die Piloten. Diese müssen daher ein Zusatztraining absolvieren. „SWISS hat ihre Piloten minutiös auf den Linienbetrieb mit der C Series nach London City vorbereitet. Wir freuen uns sehr, den Gästen nun auch auf dieser für uns wichtigen Strecke die Vorzüge der C Series wie beispielsweise erhöhter Komfort bieten zu können”, erklärt Peter Koch, Flottenchef C Series von SWISS.

Neben der zusätzlichen Pilotenschulung muss auch das Flugzeug für den steilen Landeanflug in London City zertifiziert sein. Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier hat im April dieses Jahres die Zertifizierung erhalten. Rob Dewar, Vice President, C Series Aircraft Program, Bombardier Commercial Aircraft: „Die CS100 ist das weltweit einzige Linienflugzeug, welches speziell für anspruchsvolle Flughäfen gebaut wurde. Wir sind sehr stolz auf die Leistung der C Series und gratulieren SWISS zum erfolgreichen kommerziellen Erstflug nach London City.”

Auch der Betreiber des Londoner Stadtflughafen ist erfreut über den neuen Flieger: „Der erste kommerzielle Flug einer Bombardier C Series durch Swiss International Air Lines ist ein Meilenstein für den Flughafen London City, und es ist uns eine grosse Freude, die ersten Passagiere und die Crew von Zürich nach fünf Jahren Vorbereitung zu empfangen“, so Richard Hill, Chief Commercial Officer, London City Airport. „Dieses Flugzeug der neuesten Generation setzt mit niedrigen Lärmemissionen und verbessertem Treibstoffverbrauch neue Massstäbe für den Flugbetrieb von SWISS und für London City.“

Neue Massstäbe im Bereich Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit Die Bombardier C Series Flugzeuge setzen neue Massstäbe im Bereich Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Sie werden aufgrund ihrer geringen Lärmemissionen auch Flüsterjet genannt und lösen primär die in die Jahre gekommenen Avro RJs ab, welche vor genau 25 Jahren den Linienbetrieb nach London City aufgenommen haben. Der letzte kommerzielle SWISS Flug mit einem Avro findet am 14. August 2017 auf der Strecke Zürich-London City statt.

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