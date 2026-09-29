SWISS führt Starlink Internet ein

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Am 28. September 2026 bringt SWISS High-Speed Internet von Starlink an Bord. Die satellitengestützte Technologie ermöglicht Gästen eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung über den Wolken.

Swiss International Air Lines (SWISS) führt schrittweise eine neue satellitengestützte Internetverbindung an Bord ein. Die Technologie von Starlink ermöglicht Gästen schnelles und zuverlässiges Internet während der gesamten Reise, vom Boarding bis zum Aussteigen. Nach der Anmeldung mit ihrer Travel ID oder einer Miles & More Servicekartennummer nutzen Gäste den Service in allen Reiseklassen kostenlos. Sie können Nachrichten verschicken, Fotos teilen und zahlreiche Onlinedienste nutzen.

Das Angebot wird innerhalb der Lufthansa Group unter dem Namen «Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink» eingeführt. Bei SWISS ist als erstes Flugzeug ein Airbus A320neo mit der neuen Technologie ausgestattet. Die Maschine mit der Immatrikulation HB-JDM und dem Taufnamen «Iseltwald» kommt ab dem 28. September 2026 im Linienbetrieb zum Einsatz. Der erste Flug führt als LX1852 von Zürich nach Thessaloniki.

Schneller und zuverlässiger online

Als Nächstes stattet SWISS drei weitere Flugzeuge der Airbus-A320-Familie mit der neuen Internetverbindung aus. Danach wird sie schrittweise auf weitere Flugzeuge ausgeweitet. Bis Ende 2029 soll die gesamte SWISS Flotte mit der Starlink-Technologie ausgestattet sein. Mit dem neuen Internetservice verbessert SWISS das Reiseerlebnis für ihre Gäste weiter. Mit «Lufthansa Group Wi‑Fi powered by Starlink» wird die Verbindung künftig noch schneller, leistungsfähiger und auf der gesamten Flotte verfügbar.

Einfache Regeln für die Nutzung

Damit sich alle Gäste an Bord wohlfühlen, gelten auch mit der neuen Internetverbindung ein paar einfache Regeln: Wer Videos schaut oder Audio hört, verwendet Kopfhörer und achtet auf die Durchsagen der Crew. Sprach- und Videoanrufe sowie Livestreams sind während des Fluges nicht erlaubt. Wer Fotos, Videos oder Inhalte aus dem Flugzeug teilt, respektiert dabei die Privatsphäre anderer Gäste und der Crew.

So funktioniert die Starlink-Technologie

Wie gelangt eine Nachricht aus einem Flugzeug über den Wolken auf das Smartphone einer Empfängerin am Boden? Unsere neueste Geschichte im SWISS Magazine begleitet sie auf ihrer Reise vom Passagiersitz ins All und in Sekundenschnelle zurück zur Erde.

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