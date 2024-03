SWISS erwirtschaftet Rekordgewinn

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Wie erwartet hat SWISS 2023 ein Spitzenresultat eingeflogen, mit einem Gewinn von 718 Millionen Franken ist es sogar das beste Ergebnis in ihrer 21-jährigen Geschichte.

Die Lufthansa Tochter SWISS hat 2023 rund 16,5 Millionen Fluggäste befördert. Die operativen Erträge beliefen sich auf 5,3 Milliarden Franken. Das Rekordergebnis sei unter anderem auf eine starke Nachfrage nach Flugreisen in Kombination mit einer konkurrenzfähigen Kostenstruktur zurückzuführen, teilte Swiss heute mit.

Swiss International Air Lines hat ihr operatives Ergebnis 2023 gegenüber Vorjahr um rund 58 Prozent auf 718,5 Millionen Franken gesteigert (2022: 456 Millionen Franken). Damit hat die Lufthansa-Tochter das Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Insgesamt hat Swiss im Geschäftsjahr 2023 operative Erträge in Höhe von 5,3 Milliarden Franken (2022: 4,4 Milliarden Franken) erwirtschaftet. Damit lagen sie um rund 21 Prozent über Vorjahr. Die Adjusted EBIT-Marge betrug 13,5 Prozent.

Dieter Vranckx, bis Ende Juni noch CEO von Swiss, erklärt: «Die Herausforderungen im vergangenen Jahr waren gross. Trotzdem waren wir nicht nur finanziell erfolgreich, sondern auch die stabilste Airline Europas. Deshalb bin ich stolz auf die Arbeit des gesamten Teams und freue mich sehr über das starke Ergebnis. Mit dem Jahr 2023 lassen wir die Krisenjahre endgültig hinter uns. Swiss ist stark, stabil und konkurrenzfähig – beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich unterwegs zu sein. Wir müssen in Bereichen wie Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit besser werden und weiterhin eine nachhaltigere Luftfahrt fördern. Bis 2027 werden wir bis zu fünf Milliarden Franken in Flotte, Kundenerlebnis, Mitarbeitende und Nachhaltigkeit investieren.»

Das ausserordentlich gute Ergebnis bestätige, dass Swiss die Corona-Krise und die grossen Herausforderungen, die mit ihr verbunden waren, endgültig überwunden hat. Markus Binkert, noch bis Ende Mai CFO, erklärt: «Wir freuen uns sehr, dass wir nach den finanziell äusserst herausfordernden Pandemiejahren die Erwartungen so deutlich übertreffen und ein absolutes Rekordergebnis erzielen konnten.» Auch im Jahr 2023 war die Lust der Menschen zu reisen gross. Gleichzeitig war das Angebot branchenweit reduziert, beispielsweise aufgrund von industrieweiten Personalengpässen und verspäteten Flugzeugauslieferungen.

2023 war es eine der obersten Prioritäten von Swiss, ihren Flugplan einzuhalten und die angekündigten Flüge auch durchzuführen. Zu diesem Zweck hat sie zahlreiche Massnahmen ergriffen. So hat sie vor allem in den reiseintensiven Zeiten rund um die Schulferien zusätzliche Puffer eingebaut, das heisst mehr Besatzungen in Bereitschaft gehalten und Reserveflugzeuge vorgehalten. Diese Bemühungen haben sich ausgezahlt: Im Gesamtjahr lag die durchschnittliche Flugplanstabilität, das heisst das Verhältnis der durchgeführten Flüge zu denjenigen, die ein Vierteljahr zuvor geplant waren, bei 98,4 Prozent. Damit sei die zuverlässigste Airline in Europa, teilt sie weiter mit. Abschliessend erläutert Markus Binkert: «Nicht zuletzt haben sich die erfolgreiche Restrukturierung und das rigide Kostenmanagement der letzten Jahre im Jahr 2023 ausgezahlt.»

Die Nachfrage nach Frachtleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und habe wieder das Niveau von vor der Krise erreicht. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Anbieter im Markt ihr Angebot im letzten Jahr kontinuierlich ausgebaut und sich die globalen Lieferketten stabilisiert haben. Binkert erklärt: «Gleichwohl hat die Frachtsparte von Swiss einen bedeutenden Beitrag zu unserem Gesamtergebnis geleistet.»

Insgesamt hat Swiss im Geschäftsjahr 2023 rund 16,5 Millionen Passagiere sicher an ihr Ziel gebracht, das sind knapp 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Flüge stieg um 22,5 Prozent auf über 130’000. Insgesamt hat Swiss 2023 auf dem gesamten Streckennetz 28,2 Prozent mehr Sitzkilometer angeboten, die verkauften Sitzkilometer steigerte sie um 33,9 Prozent. Der Sitzladefaktor lag bei durchschnittlich 84,5 Prozent und damit um 3,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Insgesamt hat die Schweizer Airline 2023 rund 87 Prozent der Kapazität von vor der Krise angeboten. 2024 plant sie, das Angebot auf etwa 95 Prozent auszubauen.

SkyNews