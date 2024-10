SWISS betreut Economy vorübergehend im Check-in 3

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Ab Dienstag nächster Woche empfängt SWISS ihre Fluggäste der Economy und Premium Economy Klasse in Zürich vorübergehend nicht im Check-in 1, sondern ausschliesslich im Check-in 3 beim Bahnhof.

Diese temporäre Anpassung erfolgt, da der Flughafen Zürich seine Gepäckförderbänder ersetzt. Die Schalter für SWISS-Passagiere der Business und First Class bleiben unverändert im Check-in 1.

Ab Dienstag, 29. Oktober 2024, starten Economy- und Premium-Economy-Passagiere von Swiss International Air Lines (SWISS) ihre Reise am Flughafen Zürich nicht mehr wie gewohnt beim Check-in 1. Stattdessen wird ihr Check-in bis Frühling 2025 ausschliesslich auf der unteren Ebene im Check-in 3 in der Einkaufszone stattfinden, direkt oberhalb des Bahnhofs sowie in der Nähe des Busterminals. Diese Übergangslösung kommt für rund fünf Monate zum Einsatz, da der Flughafen Zürich in diesem Zeitraum seine Gepäckförderbänder im Check-in 1 ersetzt. Die dafür erforderlichen Arbeiten schränken den dortigen Betrieb übergangsweise ein. Es handelt sich um die zweite und letzte Umbauetappe – voraussichtlich ab Ende März 2025 können wieder alle SWISS-Passagiere wie gewohnt im Check-in 1 einchecken.

Die vorübergehende Verschiebung des Check-ins betrifft nebst SWISS auch ihre Schwester [1] Airline Edelweiss sowie weitere Fluggesellschaften der Lufthansa Group, die ab dem Flughafen Zürich Flüge durchführen. Passagiere der Business und First Class sind von dieser Änderung nicht betroffen und beginnen ihre Reise unverändert im Check-in 1. Ebenfalls davon ausgenommen sind Statuskunden, alleinreisende Kinder und Fluggäste, die ein Tier für den Transport im Frachtraum abgeben: Die Schalter für diese Fluggäste verbleiben im Check-in 1. Passagiere mit eingeschränkter Mobilität können sich weiterhin im Check-in 1 wie auch im Check-in 3 anmelden.

SWISS informiert auf mehreren Kanälen

SWISS macht ihre Passagiere zur vorübergehenden Verschiebung des Check-ins auf mehreren Kanälen aufmerksam – vor dem Flug ebenso wie vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Zürich. SWISS informiert ihre Fluggäste per E-Mail über die Änderung, zudem wird nach abgeschlossenem Online-Check-in ein zusätzlicher Hinweis auf der digitalen Bordkarte angezeigt.

