SWISS Update zu Flügen in den Nahen Osten

Erster Airbus A320neo für SWISS mit Airspace Kabine startet in Toulouse (Foto: Airbus)

SWISS plant, ihre Flüge von und nach Tel Aviv ab dem 1. Juli 2026 wieder aufzunehmen. Bis dahin wird die Airline alle erforderlichen operativen Vorbereitungen treffen, um ihren Fluggästen diese Verbindung wieder anbieten zu können.

Dazu gehören insbesondere die Einsatzplanung von Crews in Cockpit und Kabine sowie die Verfügbarkeit entsprechender Flugzeuge. SWISS steht hierzu auch im Austausch mit den Sozialpartnern.

Einzelne Airlines der Lufthansa Group haben entschieden, ihre Flüge nach Tel Aviv bereits ab Juni 2026 wieder aufzunehmen.

Flüge nach Dubai bis Mitte September 2026 und Beirut bis Ende Oktober 2026 ausgesetzt

Aus operationellen Gründen verlängert SWISS die Aussetzung ihrer Flüge von und nach Dubai bis einschliesslich 13. September 2026. Flüge nach Beirut bleiben bis zum 24. Oktober 2026 ausgesetzt.

Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück. Der SWISS Kundendienst ist unter +41 (0)848 700 700 rund um die Uhr erreichbar.

Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung der Lage im Nahen Osten weiterhin laufend und stehen dazu in engem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie innerhalb der Lufthansa Group.

Zusätzliche Flüge nach Delhi bleiben bestehen

Gleichzeitig verlängert SWISS ihr erweitertes Flugangebot zwischen Zürich und Delhi ebenfalls bis einschliesslich 13. September 2026. Zusätzlich zum regulären täglichen Flug bietet SWISS weiterhin eine zweite tägliche Verbindung mit einem Airbus A330 an.

Mit den weiterhin ausgesetzten Flügen nach Dubai setzt SWISS verfügbare Kapazitäten gezielt dort ein, wo die Nachfrage aktuell besonders hoch ist. Derzeit verzeichnen wir eine deutlich erhöhte Nachfrage von und nach Indien und reagieren darauf mit dem zusätzlichen Angebot.

Zusatzflüge (täglich):

• LX2646: Zürich 12.35 Uhr – Delhi 00.00 Uhr

• LX2647: Delhi 01.40 Uhr – Zürich 07.00 Uhr

Reguläre Flüge (täglich):

• LX146: Zürich 12.10 Uhr – Delhi 23.35 Uhr

• LX147: Delhi 01.05 Uhr – Zürich 06.20 Uhr

SWISS prüft laufend, wie freiwerdende Flugzeuge und Kapazitäten dort eingesetzt werden können, wo die Nachfrage besonders hoch ist. Entscheidend dafür sind neben der Nachfrage auch operative Rahmenbedingungen wie verfügbare Slots an Flughäfen, Verkehrsrechte sowie die Einsatzmöglichkeiten der Flotte.

Swiss International Air Lines