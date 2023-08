SWISS Kunden von neuem Airbus A330-300 begeistert

Eine Kundenbefragung bei Swiss International Air Lines zeigt, dass die Fluggäste mit dem neuen Kabinenprodukt im A330-300 sehr zufrieden sind.

In allen drei Klassen erhielt das innovative SWISS Produkt Topbewertungen. So schätzen die befragten Fluggäste der Economy Class besonders die Ergonomie der neuen Sitze und das moderne Bordunterhaltungssystem mit einer großen Auswahl aktueller Kinofilme und über 40 Fernsehprogrammen sowie mehr als 300 Musik CDs. In der SWISS Business wurde neben dem Unterhaltungs­system das innovative Sitzkonzept besonders hoch bewertet: Acht von neun Sitzen können direkt über den Gang erreicht werden und dank der Luftkissen des Schweizer Herstellers Lantal sind sämtliche Sitze in ihrem Härtegrad individuell regulierbar. Mit dem einzigartigen Luftkissen ist auch die First Class ausgestattet. Individuell verstellbare Seitenwände sorgen für ein hohes Maß an Privatsphäre. Die „Suite über den Wolken“ erhielt denn auch ausgezeichnete Noten von den SWISS Gästen. „Unser innovatives Produkt hat die Fluggäste überzeugt. Die getätigten und laufenden Investitionen im momentan schwierigen wirtschaftlichen Umfeld festigen unsere Positionierung als Top-Qualitätsairline“, sagte Markus Binkert, SWISS Head of Product & Services. Aktuell genießen SWISS Kunden den neuen Komfort an Bord des Airbus A330-300 auf den Strecken Zürich – New York (JFK) und Zürich – Dubai – Muskat. Ab Deutschland gibt es flexible Verbind­ungen zum Schweizer Drehkreuz. Seit Anfang September wird ein A330-300 von Zürich nach Mumbai und ab Mitte Oktober ein weiterer nach Delhi eingesetzt. Der neue SWISS Business Sitz wird auch im größten von SWISS betriebenen Flugzeug, dem Airbus A340, eingeführt. Der Umbauprozess der ersten Flugzeuge beginnt Ende 2009. „Wir freuen uns, dass wir mit dem planmäßigen Abschluss der Umrüstung 2011 unseren Gästen der Business Class auf allen Langstreckenflügen ein konsistentes und hochwertiges Produkt anbieten können“, so Binkert.