SWISS Kabinenpersonal stimmt neuem GAV zu
Nach der Einigung zwischen SWISS und dem Vorstand von Kapers, dem Personalverband des Kabinenpersonals, haben auch die Mitglieder des Verbandes den neuen Gesamtarbeitsverträgen zugestimmt.
Nach der Einigung zwischen SWISS und dem Vorstand von Kapers, dem Personalverband des Kabinenpersonals, haben auch die Mitglieder des Verbandes den neuen Gesamtarbeitsverträgen (GAV) zugestimmt.
Die Verträge werden am 1. Mai 2009 in Kraft treten mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens vier Jahren.
"SWISS ist erfreut, dass mehr als Zweidrittel der Stimmenden beim Kabinenpersonal dem zukunftsweisenden und modernen Vertrag zugestimmt haben", kommentierte SWISS Personalchef Antonio Schulthess das Ergebnis.
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