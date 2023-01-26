SWISS Airbus A340 mit Premium Economy

Swiss Airbus A340 (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS baut die Premium Economy-Class nun auch in ihrer Airbus A340-300 Flotte ein, ab April 2023 sollen alle vier Maschinen mit dieser Klasse ausgerüstet sein.

Swiss International Air Lines (SWISS) hat im Dezember 2022 mit dem Einbau der Premium Economy Class auf ihrer Airbus A340-300 Flotte begonnen. Das erste umgebaute Flugzeug mit der Immatrikulation HB-JMB ist am 23. Januar 2023 vom Flughafen Zürich nach Johannesburg (Südafrika) abgehoben. Bis April 2023 werden alle vier Flugzeuge dieses Typs mit der beliebten Reiseklasse ausgestattet sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Premium Economy Class neu auch auf den Strecken zwischen Zürich und Johannesburg, Hong Kong und Chicago buchbar sein.

Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer von SWISS: «Die Premium Economy Class hat sich bereits nach kurzer Zeit als äusserst beliebte Reiseklasse etabliert. Die sehr positiven Rückmeldungen von unseren Kund:innen zum höheren Sitzkomfort, dem aufgewerteten Service sowie der grösseren Auswahl der Menüs und der Qualität des Essens bestärkt uns darin, dieses hochwertige Produkt auch auf weiteren Strecken anzubieten.»

Seit Ende Februar 2022 stattete SWISS die gesamte Boeing 777-300ER Flotte mit der Premium Economy-Class aus. Sie war die erste Airline in der Lufthansa Group, welche den Best-in-Class Premium Economy Sitz einführte. Dieser setzt mit fast einem Meter Sitzabstand zum Vordersitz und der 48cm breiten Sitzfläche neue Massstäbe.

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