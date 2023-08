SWISS Airbus A321 HB-IOC wird ausgemustert

SWISS Airbus A321 HB-IOC (Foto: SWISS)

Nach über 27 Jahren im Einsatz bei Swissair und SWISS hat das älteste Flottenmitglied, ein Airbus A321 mit der Immatrikulation HB-IOC, seine letzte Reise angetreten.

Der legendäre «Olympia-Flieger», benannt nach dem International Olympic Committee (IOC), wurde nach Castellón in Spanien überführt und dort in seine Einzelteile zerlegt. Im Rahmen eines Pilotprojekts prüft SWISS, wie sie einzelne Komponenten ökologisch und ökonomisch nachhaltiger wiederverwerten kann. Aviatik- und Designfans dürfen sich auf ganz besondere Erinnerungsstücke freuen.

Der älteste Airbus A321 in der Flotte von Swiss International Air Lines (SWISS) hat seine letzte Reise angetreten. Das zuletzt auf den Namen «St. Moritz» getaufte Flugzeug hat während über

27 Jahren im Dienst von Swissair und SWISS über 7 Millionen Gäste transportiert, 47.000 Starts und Landungen durchgeführt und ist während über 73.000 Stunden im Einsatz gewesen. Vor einigen Monaten wurde die Ikone nach Castellón in Spanien überführt und dort in ihre Einzelteile zerlegt.

Die Ausflottung der HB-IOC - im Fachjargon Phase-Out genannt - nutzt SWISS als Pilotprojekt, um zu prüfen, wie sie einzelne Bestandteile ökologisch und ökonomisch nachhaltiger wiederverwenden kann. Viele Komponenten benutzt die grösste Fluggesellschaft der Schweiz als Ersatzteile für die noch aktive Flotte. Ausserdem finden Teile der Kabine innerhalb der Lufthansa Group Verwendung, beispielsweise für die Modernisierung der Kabinensimulatoren. Im Sinne eines ganzheitlichen Lebenszyklus-Managements rezyklieren Spezialist:innen nicht wiederverwendbare Bestandteile, um vor allem Aluminium und andere hochwertige Legierungen zurückzugewinnen. Aviatik- und Design-Fans dürfen sich ab Herbst auf Designer-Möbelstücke und andere Accessoires freuen, allesamt aus Bestandteilen der legendären HB-IOC hergestellt.

Legendärer «Olympiaflieger»

Das Flugzeug mit Baujahr 1995, das ursprünglich auf den Namen „Neuchâtel“ und später «Lausanne» getauft wurde, nannten vielen Mitarbeitende liebevoll «Alte Dame». Aufgrund seiner Immatrikulation HB-IOC wurde der Airbus, in Anlehnung an das International Olympic Committee (IOC), auch als «Olympiaflieger» bezeichnet und trug während einiger Jahre sogar eine Olympia-Sonderbemalung.